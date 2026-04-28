Place de la Nation : Un homme de 32 ans arrêté pour attentat à la pudeur

Une nuit qui devait être festive a failli tourner au drame pour une jeune collégienne de 16 ans. Les faits se sont produits dans la nuit du 23 avril 2026, aux alentours de minuit, à la Place de la Nation à Dakar. Une adolescente égarée après un événement R. DIOUF, élève en classe de 4ᵉ et domiciliée à Niarry Tally, s’était rendue à la Place de la Nation pour assister à un événement public.

À l’issue de celui-ci, la jeune fille de 16 ans se retrouve égarée et cherche son chemin pour rentrer chez elle.Un homme propose son aide… avant de passer aux actesC’est dans ce contexte de vulnérabilité qu’elle s’approche d’un certain B. CISSÉ, âgé de 32 ans, domicilié à Sébikotane, pour lui demander la route menant vers Niarry Tally. Au lieu de l’orienter, l’individu l’invite à s’asseoir à ses côtés, lui promettant de la raccompagner chez elle après une discussion.Une fois la mineure assise à ses côtés, B. CISSÉ commence à lui tapoter les fesses et les seins, qu’il a également sucés, selon les déclarations de la victime. Des actes constitutifs d’attentat à la pudeur sur mineure, aggravés par le contexte de détournement.

Alerté dans la nuit, le Commissariat d’arrondissement de la Médina dépêche immédiatement ses éléments sur les lieux. B. CISSÉ est interpellé et entendu sommairement. Il reconnaît sans ambiguïté les faits d’attouchements qui lui sont reprochés, tout en niant formellement avoir eu des relations sexuelles avec la mineure. Il est aussitôt placé en garde à vue.La jeune R. DIOUF a été conduite à l’hôpital Abass Ndao sur réquisition judiciaire, afin de déterminer l’existence ou non d’un éventuel rapport sexuel.

Le Procureur de la République a été informé de l’affaire, qui suit désormais son cours judiciaire.

Source : Seneweb