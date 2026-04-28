Farba Ngom accueilli en triomphe à son domicile (vidéo)

Après sa libération ce mardi 28 avril 2026, le député Farba Ngom, membre de l’Alliance Pour la République (APR), s’est rendu dans les locaux de la Brigade des Affaires Générales (BAG) pour accomplir les dernières formalités administratives. Une fois ces démarches effectuées, le maire des Agnams a pris la direction de la Corniche pour regagner son domicile situé à Ngor–Almadies. Escorté par un cortège de voitures et de motos, il a été accueilli par une foule immense à son arrivée.

Entouré de ses sympathisants et de plusieurs responsables de l’APR, il est descendu de son véhicule sous les acclamations. Sous escorte de sécurité, il a réussi à se frayer un passage à travers la foule pour rejoindre son domicile. Le député se trouve actuellement à l’intérieur de sa résidence, où il pourrait prochainement communier avec ses partisans, après plus d’une année passée en détention.