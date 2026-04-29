Afrique du Sud : Marche xénophobe contre les étrangers…africains

Ces dernières semaines, des groupes s’en prennent à des personnes – souvent d’origine africaine – qu’ils soupçonnent d’être en situation irrégulière dans le pays (Afrique du Sud). Le représentant sud-africain à Accra a même été convoqué par le ministre des Affaires étrangères ghanéen la semaine dernière, après des actes d’intimidation contre l’un de ses ressortissants. Ce mardi, l’un des groupes qui mène ces actions organisait un rassemblement devant la présidence à Pretoria.

La manifestation aura finalement rassemblé quelques centaines de personnes, à l’appel du collectif « March and March ». Ce mouvement reste pour l’instant bien plus soutenu à Durban, sur la côte est, là où il est né il y a un an. Créé par une ancienne présentatrice radio, le groupe participait en 2025 aux blocages de cliniques et d’hôpitaux pour empêcher des étrangers d’y accéder. Selon le document remis à la présidence, les manifestants reprochent aux migrants en situation irrégulière de représenter un poids sur le marché du travail, et de contribuer à l’insécurité dans le pays.

La veille, pour tenter de calmer les choses, le président Cyril Ramaphosa avait rappelé comment beaucoup de pays africains avaient fait preuve de solidarité avec les militants anti-apartheid à l’époque de la lutte, et mis en garde contre la tentation xénophobe actuelle. Il avait toutefois également affirmé qu’il s’agissait de « préoccupations légitimes » et promis un renforcement des contrôles.

Au vu de la multiplication des actions à l’encontre des étrangers ces derniers jours, le ministère de la police a également prévenu dans un communiqué qu’« aucun individu ou groupe n’a le droit de se faire justice lui-même, quelles que soient ses griefs ou ses frustrations ».

Source : RFI