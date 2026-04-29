Mali : Assimi Goïta réapparaît après les attaques jihadistes

Disparu de la scène publique depuis le samedi 25 avril, au moment des premières offensives contre plusieurs localités maliennes, le chef de la junte, le général Assimi Goïta, est réapparu ce mardi 28 avril. Le pays reste sous tension après les attaques coordonnées menées les 25 et 26 avril par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim) et le Front de libération de l’Azawad (FLA). Ces assauts ont coûté la vie au ministre de la Défense, Sadio Camara, et permis aux rebelles de prendre le contrôle de Kidal.

Durant sa réapparition, Assimi Goïta a rencontré l’ambassadeur russe à Bamako, partenaire stratégique du Mali, puis s’est rendu dans un hôpital pour soutenir les soldats blessés. Il est resté silencieux lors de ces visites.

Le soir, le président de la transition a pris la parole à la télévision nationale. Dans une allocution d’une dizaine de minutes, il a qualifié les événements du week-end « d’attaques coordonnées d’une extrême gravité », affirmant qu’elles avaient été stoppées par les forces armées. « La situation est maîtrisée », a-t-il assuré, précisant que le dispositif sécuritaire avait été renforcé et que les opérations de recherche se poursuivaient.

Goïta a insisté sur le choix du peuple malien en faveur de la souveraineté et de la dignité, un choix qu’il considère comme coûteux mais indispensable pour garantir un avenir « libre, juste et prospère » aux générations futures. Il a appelé à un sursaut national et à l’unité face au terrorisme, mettant en garde contre les rumeurs et la panique. Enfin, il a salué la coopération avec les partenaires du Mali, en particulier la Russie.