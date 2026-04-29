HLM Grand Yoff : Un trafiquant de stupéfiants arrêté

Le Groupe de Lutte Anti Drogue de la Gendarmerie nationale a mené, le mardi 28 avril 2026, une opération ciblée aux HLM Grand Yoff, suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un trafic de stupéfiants dans la zone.

Au terme de l’intervention, les gendarmes ont interpellé un individu impliqué dans la culture et la vente de produits prohibés. Les investigations ont révélé que le mis en cause avait aménagé à son domicile un espace spécialement dédié à la culture et à la commercialisation du chanvre indien.

Cette arrestation illustre la détermination des forces de sécurité à combattre le trafic de drogues et à protéger les populations contre les dérives liées aux stupéfiants. L’individu appréhendé devra répondre de ses actes devant la justice.