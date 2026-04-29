Liberté 6 : Mouhamadou Lamine Massaly victime d’un vol en pleine rue (vidéo)

L’acteur politique Mouhamadou Lamine Massaly a été victime d’un vol à Liberté 6, un quartier de Dakar, selon des informations recueillies. Les faits se sont produits alors que son véhicule était stationné. Des individus non identifiés ont brisé la vitre de la voiture avant de s’emparer de son sac. Ce dernier contenait notamment sa carte bancaire ainsi que des effets personnels.

Aucune information n’a pour l’instant été communiquée sur l’identité des auteurs ni sur d’éventuelles interpellations. Une enquête pourrait être ouverte pour faire la lumière sur cet acte de délinquance survenu en pleine zone urbaine.