Les patriotes à l’épreuve des urnes…le Pastef face au péril du désamour populaire

Dans un communiqué daté du 27 avril 2026, le Secrétariat général de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) a sifflé la fin de la récréation. Face à l’agitation grandissante dans les bases locales pour les prochaines élections territoriales, Mohamed Ayib Salim Daffé a rappelé que le processus d’investiture reste strictement encadré par la direction nationale. Cette mise au point, bien que nécessaire pour maintenir la discipline, intervient dans un climat politique nettement moins serein qu’en 2024.

L’heure n’est plus à l’euphorie des débuts. Après deux années passées aux commandes de l’État, le parti au pouvoir se heurte à une réalité brutale : l’exercice du pouvoir use, et la confiance des Sénégalais s’effrite visiblement. Si la rigueur administrative affichée dans le communiqué vise à éviter les déchirures internes, elle ne peut masquer le défi herculéen qui attend les « Patriotes » lors des prochaines échéances électorales, où le vote sanction plane comme une ombre menaçante.

Le socle du message de la direction est clair : la Commission Nationale d’Investiture est l’unique arbitre. En suspendant les initiatives locales et en brandissant la menace de sanctions disciplinaires, le PASTEF tente de verrouiller son organisation. Cependant, cette centralisation pourrait être perçue par la base comme une déconnexion alors que, sur le terrain, les militants doivent répondre quotidiennement aux critiques d’une population de plus en plus impatiente.

Il faut dire que l’attente est longue, trop longue pour beaucoup de Sénégalais. Les promesses de campagne, qui avaient soulevé un immense espoir de rupture systémique et de baisse immédiate du coût de la vie, peinent à se concrétiser de manière tangible dans le panier de la ménagère. Entre les réformes structurelles qui tardent à produire des effets et une conjoncture économique toujours complexe, le « Projet » semble encore bloqué dans les couloirs administratifs.

Cette lenteur dans la matérialisation des engagements affaiblit la position des candidats du PASTEF. Pour ces territoriales, les électeurs ne voteront plus pour un espoir abstrait, mais sur la base d’un bilan de mi-mandat. Or, le décalage entre les discours de souveraineté et la réalité des prix sur les marchés crée une frustration que l’opposition, en pleine restructuration, ne manquera pas d’exploiter pour regagner du terrain.

De plus, l’image d’unité du sommet de l’État est régulièrement mise à l’épreuve par des rumeurs de tensions internes. Le parti de Sonko ne semble plus être ce bloc monolithique insaisissable. Le communiqué du 27 avril traduit d’ailleurs une certaine fébrilité : en imposant une discipline de fer, la direction cherche à prévenir les candidatures dissidentes qui surgissent souvent lorsque la confiance envers l’appareil central vacille.

Le défi pour les patriotes sera donc de convaincre qu’ils sont toujours les porteurs de la rupture promise malgré l’usure manifeste du pouvoir. Les prochaines élections territoriales s’annoncent comme un véritable crash-test. Gagner les mairies et les conseils départementaux avec une base électorale qui commence à douter demande bien plus qu’une charte des élections ; cela exige des résultats concrets que les citoyens attendent de voir depuis deux ans.

Si le parti d’Ousmane Sonko espère réitérer ses scores historiques, il devra sortir de la logique du « temps long » pour entrer dans celle de l’urgence sociale. Le Sénégalais moyen, confronté aux difficultés quotidiennes, n’a plus la patience des premiers jours. La discipline interne rappelée par le PASTEF est un outil d’organisation, mais elle ne saurait remplacer une politique de proximité qui répond aux besoins vitaux.

Le PASTEF joue gros. Ces élections territoriales ne seront pas une simple formalité administrative, mais un référendum sur leur capacité à gouverner. Sans un coup de fouet significatif dans la mise en œuvre des promesses de campagne, les patriotes pourraient découvrir que la confiance populaire est un capital qui se volatilise bien plus vite qu’il ne s’acquiert, transformant ce scrutin en une épreuve de force particulièrement périlleuse.

La rédaction de Xibaaru