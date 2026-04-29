Tentative de suicide à Bambey : La DER/FJ livre sa version

La Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a réagi avec fermeté après la tentative de suicide mise en scène par M. Ousmane Ndiaye, gestionnaire de l’espace BE YES de l’antenne départementale de Bambey. Contrairement au récit relayé par certains médias, l’affaire trouve son origine dans des actes de détournement de financements imputés au sieur Ndiaye.

Le 13 avril 2026, douze Groupements d’Intérêt Économique (GIE) de Bambey avaient reçu leurs financements via les wallets, à l’issue d’une cérémonie présidée par la Déléguée générale, Dr Aissatou Mbodji. Dans la soirée, M. Ndiaye a contacté plusieurs présidents de GIE en leur faisant croire qu’il était mandaté pour récupérer les fonds et procéder à l’achat de matériel. Trois GIE ont ainsi transféré un montant total de 5 millions de FCFA.

Le stratagème a été découvert lorsque certains bénéficiaires ont vérifié la procédure auprès d’un agent de l’antenne. Se sentant floués, ils ont exigé le remboursement et menacé de porter plainte. Les investigations ont révélé que M. Ndiaye avait déjà encaissé des remboursements d’autres bénéficiaires, portant le préjudice à plus de 6 millions de FCFA.

Au lendemain de ces faits, le gestionnaire a simulé une tentative de suicide en descendant volontairement dans un puits, refusant l’aide des maçons et attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Il en est ressorti indemne et se trouve actuellement chez lui.

Face à ces agissements, la DER/FJ a résilié son contrat le 27 avril 2026 et réaffirmé sa politique de tolérance zéro contre toute fraude ou abus de confiance portant atteinte aux ressources destinées aux femmes et aux jeunes entrepreneurs.