Locales à venir : le PASTEF recadre ses bases sur les investitures

Dans un communiqué rendu public le 27 avril 2026, le parti PASTEF – Les Patriotes a tenu à rappeler à l’ordre ses structures locales concernant le processus de désignation des candidats aux prochaines élections territoriales.

Alors que l’effervescence autour des investitures commence à se faire sentir au sein du mouvement, le Secrétaire général, Mohamed Ayib Salim Daffé, est intervenu pour mettre fin aux initiatives jugées prématurées. Il a insisté sur le respect strict des règles internes qui encadrent ce processus.

Le document officiel souligne que la sélection des candidats ne relève pas d’initiatives individuelles ou locales, mais obéit à des dispositions clairement définies. Il est notamment fait référence aux textes du parti qui stipulent que les critères et procédures de candidature sont fixés par une Charte des Élections, considérée comme un pilier du dispositif réglementaire.

Dans cette logique, la direction rappelle que seule la Commission Nationale d’Investiture est compétente pour conduire le processus d’investiture, en conformité avec les règles établies.

Le message s’adresse particulièrement aux instances de base qui auraient déjà commencé à proposer des profils. Celles-ci sont appelées à suspendre toute démarche allant dans ce sens jusqu’à la mise en place officielle des mécanismes prévus, notamment l’adoption de la Charte et l’installation de la commission en charge.

Le Secrétariat général prévient enfin que tout manquement à ces directives pourrait entraîner des mesures disciplinaires, traduisant ainsi la volonté du parti d’imposer une stricte discipline interne à l’approche des échéances électorales.