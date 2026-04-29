Centre ASSAMM de Kaolack : une célébration inédite en l’honneur de malades mentaux stabilisés

Le 03 mai 2026 à 16 heures, la ville de Kaolack accueillera un événement exceptionnel au Centre Ansoumana Dione, situé à Bouchra. À travers cette initiative inédite, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) entend célébrer des dizaines de patients ayant retrouvé une stabilité après une prise en charge complète et gratuite.

Présentée comme une grande fête, cette rencontre sera marquée par des moments de joie, de partage et d’émotion. Les bénéficiaires, accompagnés de leurs familles, proches et amis, viendront témoigner de leur parcours, souvent marqué par de longues années de souffrance. Arrachés à des conditions de vie extrêmement difficiles, ces anciens malades veulent aujourd’hui montrer qu’une autre issue est possible.

Des participants sont attendus de plusieurs régions du Sénégal, notamment Kaolack, Dakar, Fatick, Thiès, Diourbel, Matam, Louga, Kaffrine et Saint-Louis. L’événement enregistrera également la présence de participants venus d’un pays ouest-africain, preuve de l’impact grandissant du modèle développé par le Centre Ansoumana Dione.

À travers cette initiative, l’ASSAMM souhaite lancer un message fort : les maladies mentales peuvent être maîtrisées, à condition que les patients bénéficient d’un accompagnement adapté. L’association met particulièrement en avant le rôle déterminant de la gratuité des soins dans un contexte où de nombreuses familles vivent dans la précarité.

Ce rendez-vous se veut aussi une tribune pour plaider en faveur d’un accès élargi aux soins psychiatriques, au Sénégal comme ailleurs. Le modèle du centre de Kaolack, qui allie prise en charge médicale, accompagnement social et dignité humaine, est présenté comme un exemple à vulgariser.