Injures contre Bécaye Mbaye : Un supporter de lutte arrêté

Après la victoire de Sa Thiès sur Modou Lô, Mbaye Thiam n’a pas apprécié le commentaire de Bécaye Mbaye. Le supporter de lutte a alors proféré des propos injurieux à l’endroit du présentateur de la 2STV ainsi que de son fils Modou Mbaye, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Le mis en cause, domicilié à Rufisque, est allé jusqu’à défier Bécaye Mbaye en l’invitant à saisir la justice. Il a poussé le bouchon encore plus loin en portant de graves accusations contre le présentateur de télévision et son fils.

Pour laver son honneur, Bécaye Mbaye a déposé une plainte. L’enquête ouverte par la Division Spéciale de Cybersécurité a permis d’interpeller Mbaye Thiam ce mercredi, selon des sources de Seneweb. Ce dernier a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.