Les projets de réformes de la Justice et du système politique dévoilés

Lors du Conseil des ministres du mercredi 29 avril 2026, le Président de la République a annoncé une nouvelle étape dans la modernisation des institutions. À un mois de la Journée du Dialogue national prévue le 28 mai, il a décidé de soumettre aux citoyens les projets de textes issus des concertations de 2024 et 2025 sur la justice et le système politique.

Cette initiative, fondée sur une relecture inclusive des recommandations, vise à renforcer la participation démocratique. Les avant-projets ambitionnent de transformer la gouvernance publique et le fonctionnement judiciaire, tout en consolidant le système électoral afin d’assurer transparence et stabilité lors des prochains scrutins. Le Chef de l’État rappelle que ces réformes traduisent des consensus obtenus lors des dialogues nationaux.

Le Président souligne que la Journée du Dialogue national, désormais inscrite à l’agenda républicain, doit être perçue non comme un événement ponctuel mais comme un principe directeur de la démocratie sénégalaise. Cette approche, selon lui, est essentielle pour garantir l’efficacité des pouvoirs publics et une gestion inclusive des affaires de la cité.

En partageant ces avant-projets de lois avec le grand public avant leur examen parlementaire, l’exécutif affiche sa volonté de transparence. Les citoyens et la société civile sont invités à s’approprier ces réformes, qui dessinent les contours d’un renouveau démocratique. Cette communication s’inscrit dans la mise en œuvre des grandes orientations de la Vision Sénégal 2050.