Le Mali a rendu, ce jeudi, un hommage solennel et empreint d’émotion au Général d’Armée Sadio Camara, à l’occasion de ses funérailles nationales. Figure centrale de la refondation de l’appareil militaire malien et ministre d’État en charge de la Défense, l’officier supérieur a été salué comme un héros tombé au service de la Nation lors des attaques terroristes de ce weekend.

La cérémonie, marquée par une forte mobilisation des autorités politiques, militaires et religieuses, s’est tenue en présence du Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, du Président du Conseil National de Transition, le Général de corps d’armée Malick Diaw, ainsi que de nombreux dignitaires nationaux et partenaires internationaux.

Dans une oraison funèbre poignante, l’intervenant a évoqué la douleur profonde causée par la disparition « brutale et injuste » du Général Camara, qualifié de « compagnon, frère d’armes et patriote engagé ». Face à cette perte, les mots traduisent à la fois l’incompréhension, la tristesse et la résignation devant ce « verdict divin sans appel ».

Mais au-delà de la douleur, c’est aussi la fierté d’un parcours exceptionnel qui a été mise en avant. « Certaines morts inscrivent un nom dans l’éternité », a-t-il été souligné, évoquant la trace indélébile laissée par le défunt dans l ისტორი militaire et politique du pays.

Né le 19 août 1979 à Kati, Sadio Camara a très tôt été immergé dans l’univers militaire. Formé au Prytanée militaire de Kati, puis à l’École militaire interarmes de Koulikoro, il a progressivement gravi tous les échelons de la hiérarchie, de sous-lieutenant en 2002 à Général d’Armée à titre posthume en avril 2026.

Sa carrière a été jalonnée de responsabilités opérationnelles majeures, notamment dans des zones sensibles comme Kidal, Ménaka ou Kangaba. Il a également bénéficié de formations à l’international, notamment en Chine et aux États-Unis, renforçant son expertise en stratégie militaire et en lutte contre le terrorisme.

Le Général Camara est unanimement reconnu comme l’un des principaux architectes du renforcement des Forces armées maliennes. Profondément marqué par la crise sécuritaire de 2012, il s’était engagé avec détermination pour restaurer la souveraineté et les capacités opérationnelles du pays.

Son action s’inscrivait dans la dynamique impulsée par les autorités de la Transition, visant à redéfinir les priorités stratégiques du Mali, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants.

Discret, rigoureux et déterminé, il s’était imposé comme une figure respectée, incarnant la résilience et la constance dans l’effort. Pour beaucoup de Maliens, il représentait « la force tranquille », un homme d’action engagé sans relâche pour la défense de l’intégrité territoriale.

Au-delà de ses fonctions militaires, Sadio Camara était également reconnu pour ses qualités humaines et spirituelles. Homme de foi, il lisait régulièrement le Coran et contribuait discrètement à la construction de mosquées à travers le pays.

Ses proches saluent un homme humble, intègre et profondément attaché aux valeurs de justice et de solidarité. « Il appartenait à cette catégorie de dirigeants pour lesquels la fonction est une mission », a rappelé l’orateur.

Dans un contexte sécuritaire toujours fragile, cette disparition intervient comme un moment de vérité pour le Mali. Les autorités ont appelé à la mobilisation générale, à la cohésion nationale et à l’union sacrée face aux menaces internes et externes.

« Le Mali reste debout, uni et déterminé », a-t-il été affirmé avec force, soulignant que l’engagement du Général Camara doit inspirer les générations futures.

Si la disparition du Général d’Armée Sadio Camara constitue une perte immense, son héritage, lui, est appelé à survivre. Son parcours sera enseigné dans les écoles militaires comme un modèle de dévouement et de patriotisme.

« Les grands hommes ne meurent pas, ils entrent dans l’Histoire », a conclu l’oraison, dans une ultime adresse empreinte de respect et de reconnaissance.

Le Mali, aujourd’hui en deuil, s’engage ainsi à faire vivre la mémoire d’un homme dont le nom restera associé à la lutte pour la souveraineté et la dignité nationale.