FIFA : Gianni Infantino candidat à sa propre réélection

Président de la FIFA depuis 2016, Gianni Infantino a annoncé qu’il se portait candidat pour un nouveau mandat de quatre ans, ce jeudi à Vancouver (Canada) lors du 78e congrès de l’instance mondiale du football.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui dirige l’instance depuis dix ans, a annoncé jeudi à Vancouver qu’il serait candidat à sa réélection en 2027. Élu en 2016, réélu en 2019 puis en 2023, l’Italo-Suisse de 56 ans a profité du congrès de la FIFA pour « confirmer », a-t-il dit, qu’il serait bien candidat, alors que des fédérations lui ont déjà apporté leur soutien.

Selon les statuts de la FIFA, le patron de l’instance ne peut pas effectuer plus de trois mandats. Mais il a été officiellement considéré lors du congrès électif tenu en 2023 à Kigali (Rwanda) qu’il démarrait alors son deuxième mandat, son premier, commencé en 2016 après la chute pour des accusations de corruption de son prédécesseur Sepp Blatter, étant estimé « incomplet » donc ne comptant pas dans la limitation.

La Confédération africaine de football (CAF) et la Confédération asiatique (AFC) ont annoncé jeudi soutenir sa réélection, lui apportant un total de 101 voix sur 211. Infantino bénéficiait déjà des 10 voix de l’Amérique du Sud (chaque fédération nationale membre, peu importe sa taille, possède une voix à la FIFA).

À la tête du football mondial depuis 2016, Infantino a été confronté à de nombreuses controverses, notamment ces derniers mois en raison de ses liens étroits avec le président américain Donald Trump à qui il a décerné le premier Prix FIFA pour la paix. La remise de cette distinction en décembre 2025 a conduit l’association FairSquare à déposer une plainte auprès de la commission d’éthique de la FIFA.

Source : L’équip.fr