Liban : Au moins quinze morts dans des frappes israéliennes (ministère)

De nouvelles frappes israéliennes sur le sud du Liban ont fait au moins quinze morts jeudi, a annoncé le ministère de la Santé, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril.

L’armée libanaise a en outre déclaré qu’un de ses soldats et « plusieurs membres de sa famille » avaient été tués dans une frappe ayant visé leur domicile dans la région de Nabatiyé (sud). Le ministère de la Santé n’a pas fait état de cette attaque dans l’immédiat.

Malgré la trêve, prolongée jusqu’à la mi-mai, l’armée israélienne poursuit ses frappes, principalement dans le sud, où son porte-parole a publié jeudi plusieurs avis d’évacuation pour une vingtaine de localités.

Elle a établi une zone de 10 km de profondeur délimitée par une « ligne jaune » – interdite d’accès à la presse et à la population – dans laquelle elle effectue des opérations de démolition.

« Les violations israéliennes persistent dans le sud malgré le cessez-le-feu, ainsi que la démolition et le rasage de maisons et de lieux de culte, alors que le nombre des victimes grimpe de jour en jour », a dénoncé le président Joseph Aoun dans un communiqué.

Des frappes israéliennes meurtrières ont pris pour cible dès jeudi matin différentes localités dans le sud, y compris des localités non incluses dans les avis d’évacuation, selon l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

Le ministère de la Santé a fait état de quinze morts, don’t au moins cinq femmes et deux enfants.

Ce bilan inclut une attaque de drone israélien contre un groupe de personnes « rassemblées près du cimetière » de Zebdine, une localité du sud du Liban, selon l’Ani.

« Il faut faire pression sur Israël pour qu’il respecte les lois et les accords internationaux et cesse de viser les civils, les secouristes, la Défense civile, les instances humanitaires (…) », a déclaré M. Aoun.

« Dangereux précédent »

Israël affirme vouloir protéger sa région nord des attaques du Hezbollah pro-iranien, qui continue de revendiquer des attaques contre des positions israéliennes au Liban et, plus rarement, contre le territoire israélien.

En vertu de l’accord de cessez-le-feu, Israël se réserve « le droit de prendre, à tout moment, toutes les mesures nécessaires en légitime défense contre des attaques planifiées, imminentes ou en cours ».

Une clause que le Hezbollah conteste, dénonçant par la voix du député Ibrahim Moussawi « un dangereux précédent ».

Le mouvement chiite continue par ailleurs de revendiquer des attaques contre des positions israéliennes. Jeudi, il a annoncé avoir tiré sur des chars israéliens sur le sol libanais.

L’armée israélienne a, quant à elle, annoncé jeudi la mort « au combat » d’un de ses soldats dans le sud du Liban, le quatrième depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

La trêve et sa prolongation ont été annoncées par le président américain Donald Trump au terme de pourparlers entre les ambassadeurs d’Israël et du Liban à Washington, devant préluder à des négociations directes entre ces deux pays.

L’ambassade des Etats-Unis à Beyrouth a à cet égard appelé jeudi à une rencontre entre le président libanais et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Le Liban est à un tournant. Son peuple a l’occasion historique de reprendre en main son pays et de forger son avenir en tant que nation véritablement souveraine et indépendante », a dit l’ambassade sur X, ajoutant que « le temps des hésitations est révolu ».

Une réunion directe entre MM. Aoun et Netanyahu, « facilitée par le président Trump, offrirait au Liban l’occasion d’obtenir des garanties tangibles sur la pleine souveraineté, l’intégrité territoriale, la sécurité de ses frontières, l’aide humanitaire et à la reconstruction, ainsi que le rétablissement complet de l’autorité de l’Etat libanais sur chaque centimètre carré de son territoire — garanties par les Etats-Unis », a ajouté l’ambassade.

Pendant ce temps, le fossé se creuse entre le président libanais, décidé à mener ces négociations, et le Hezbollah, qui s’y oppose et mène campagne contre lui.

« J’ai coordonné (…) chacune de mes démarches concernant les négociations avec le président de la Chambre (Nabih Berri) et le Premier ministre (Nawaf Salam) », a dit Joseph Aoun.

Des propos que le président de la Chambre, le principal allié du Hezbollah, s’est empressé de démentir.

Les opérations israéliennes au Liban ont fait plus de 2.500 morts et plus d’un million de déplacés depuis le 2 mars, selon un bilan officiel.

Des dizaines d’habitants et de responsables de localités du sud du Liban occupées par l’armée israélienne se sont rassemblés jeudi dans le centre de Beyrouth pour dénoncer les opérations de démolition qu’elle y mène.

Source : AFP