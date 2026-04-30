Affaire des homos : Quatre placés sous mandat de dépôt et deux libérés

Nouveau rebondissement dans l’affaire des présumés homosexuels. La brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar a déféré ce jeudi sept suspects devant le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Selon des informations repris par nos confrères de Pressafrik, les personnes déférées sont le maître coranique C. B. Mbacké, l’acteur Abdou Aziz Guèye de la série Mariama, le vétérinaire Ibrahim Bittar, le peintre M. Diop, le styliste El Hadji Malick Diao, ainsi que deux agents du Port autonome de Dakar, identifiés comme Birahim Fall et Bamba Amar.

Tous ont été officiellement inculpés à l’issue de leur audition. Mais le juge a choisi des mesures différentes selon les cas. Abdou Aziz Guèye, El Hadji Malick Diao et les deux agents portuaires ont été placés sous mandat de dépôt. I. Bittar, qui serait proche du banquier Doudou Lamine Dieng, a obtenu une liberté provisoire avec un bracelet électronique.

Quant au peintre M. Diop et au maître coranique C. B. Mbacké, ils sont placés sous contrôle judiciaire. Arrêté à Diourbel puis transféré à Dakar, C. B. Mbacké a été autorisé à regagner son domicile familial à Touba après sa mise en examen.