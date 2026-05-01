Ouganda : un homme condamné à mort pour le meurtre de quatre enfants

La justice ougandaise a condamné à mort, jeudi, un ressortissant américano-ougandais reconnu coupable d’avoir assassiné à l’arme blanche quatre très jeunes enfants dans une école maternelle de Kampala, un drame qui avait profondément bouleversé le pays.

Les faits remontent au début du mois d’avril, lorsque Christopher Okello Onyum s’était introduit dans un jardin d’enfants situé dans le quartier de Ggaba, où il avait mortellement poignardé trois garçons et une fillette âgés de seulement 15 mois à deux ans et demi. Il avait été interpellé peu après les faits alors qu’il tentait de prendre la fuite.

L’annonce du verdict a suscité une vive émotion dans l’assistance, composée notamment de proches des victimes. La décision de la cour a été accueillie par des applaudissements, traduisant le soulagement et le sentiment de justice ressenti par plusieurs familles.

« Un homme qui massacre quatre enfants mérite la mort et nous sommes satisfaits de cette décision », a déclaré Aloysious Zziwa, l’oncle de l’une des victimes, présent à l’audience.

Face à la cour, l’accusé est resté silencieux et impassible au moment de l’énoncé de sa condamnation. Il n’avait pas souhaité s’exprimer lorsque la magistrate lui avait donné l’occasion de présenter des éléments susceptibles d’atténuer sa peine. Il a ensuite été immédiatement reconduit sous escorte policière.

Dans son jugement, la magistrate Alice Komuhangi Khaukha a rejeté les arguments de la défense qui plaidait l’irresponsabilité pénale en invoquant des troubles mentaux. Selon elle, l’enquête a démontré que l’accusé avait « méticuleusement préparé et prémédité son acte », ciblant délibérément des enfants sans défense.

Les investigations ont notamment révélé que Christopher Okello Onyum avait loué un véhicule pour se rendre sur les lieux du crime et effectué, avant son passage à l’acte, des recherches en ligne portant sur des exécutions et sur plusieurs établissements scolaires de la capitale fréquentés par de jeunes enfants. Pour la juge, ces éléments prouvent qu’il « contrôlait pleinement ses actes ».

Les rapports médico-légaux produits au procès ont établi que les quatre enfants sont décédés des suites d’un choc hypovolémique provoqué par de profondes blessures au cou.

La magistrate a également estimé que les meurtres s’inscrivaient dans une logique de « sacrifice rituel », une pratique superstitieuse parfois évoquée dans certaines affaires criminelles en Afrique de l’Est. Selon elle, l’accusé avait initialement reconnu ce mobile lors de son interrogatoire, affirmant avoir agi dans l’espoir d’obtenir richesse et prospérité, avant de revenir sur ses déclarations au tribunal.

Autre élément aggravant relevé par la cour : l’absence totale de remords. La juge a regretté que l’accusé n’ait présenté aucune excuse aux familles endeuillées.

Cette affaire a provoqué une onde de choc à travers tout l’Ouganda. En raison de l’ampleur de l’émotion populaire et de l’affluence exceptionnelle, le procès s’est tenu sous des tentes spécialement installées à proximité de l’établissement scolaire, une première dans l’histoire judiciaire récente du pays.

Christopher Okello Onyum dispose désormais de quatorze jours pour interjeter appel de cette condamnation.