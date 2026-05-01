Ministère de l’Intérieur : vaste opération de sécurisation à Kaolack et Kahone

Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2026, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a effectué un déplacement à Kaolack et à Kahone pour superviser une importante opération de sécurisation menée conjointement par la Police nationale et la Gendarmerie. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de renforcement du dispositif sécuritaire à l’échelle nationale.

Après Dakar et sa banlieue, ainsi que les départements de Mbour, Thiès et Mbacké, la région de Kaolack est devenue à son tour le théâtre de cette opération d’envergure. L’objectif est clair : occuper le terrain de manière visible et dissuasive afin de contenir la criminalité sous toutes ses formes.

Ces actions combinées, déployées simultanément dans plusieurs zones du territoire, interviennent dans un contexte sous-régional marqué par des défis sécuritaires persistants. Face à ces enjeux, les autorités entendent renforcer la vigilance et maintenir une présence constante des forces de défense et de sécurité.

Sur le terrain, le Ministre a tenu à saluer l’engagement et le professionnalisme des éléments mobilisés. Présent aux côtés des forces, il a félicité les agents pour « leur remarquable travail au service de la sécurité des personnes et de leurs biens », soulignant l’importance de leur mission dans la préservation de l’ordre public.

Les autorités annoncent que ces opérations de sécurisation vont se poursuivre et s’intensifier dans les prochains jours, avec pour ambition de garantir un climat de sécurité durable sur l’ensemble du territoire national.