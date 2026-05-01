Plainte annoncée de Mary Teuw Niane…Thierno Lo brise le silence

« Le Quotidien », Thierno Lô, ancien ministre, Président du Conseil d’Administration de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SEN TER)

Thierno Lo réagit à la plainte annoncée par Mary Teuw Niane, Directeur de Cabinet du Président de la République. Dans une déclaration rendue publique sur sa page Facebook, l’ancien ministre a exprimé son étonnement face à la décision de porter l’affaire sur la place numérique avant même de saisir la justice.

Pour Thierno Lo, la République ne saurait être « un théâtre d’émotions numériques ». Il rappelle que les institutions reposent sur des principes et des procédures, et que les responsables publics doivent incarner une exigence de retenue et de confiance dans l’appareil judiciaire. Selon lui, la judiciarisation d’un différend ne doit pas être précédée d’une mise en scène médiatique ni d’un appel implicite au tribunal de l’opinion.

L’homme politique insiste sur le fait que ses propos n’ont jamais eu pour objectif d’atteindre l’honneur de Mary Teuw Niane, mais s’inscrivaient dans une lecture républicaine d’un comportement, au regard des valeurs partagées. Il affirme rester disponible pour répondre devant la justice, seul lieu légitime pour établir la vérité.

Thierno Lo met en garde contre les réactions impulsives qui, selon lui, affaiblissent l’institution judiciaire et alimentent une confusion dangereuse entre communication et droit.

Il appelle les serviteurs de l’État à faire preuve de hauteur, de rigueur et d’exemplarité, rappelant que la République mérite mieux que des débats amplifiés et déformés par les réseaux sociaux.