Distinction à la Senelec : Samuel Sarr rend hommage aux travailleurs

À l’occasion de la célébration de la Fête du Travail, Samuel Ameth Sarr a exprimé sa profonde émotion après avoir été honoré par la Convergence des Travailleurs de la Senelec (CSTS). Une distinction qu’il a tenu à dédier à l’ensemble des travailleurs de la société nationale d’électricité.

Dans une déclaration parvenue à la rédaction de Xibaaru, l’ancien dirigeant a salué « ces braves femmes et ces hommes valeureux » avec lesquels il a collaboré durant son passage à la tête de la Senelec. Il a rappelé les efforts consentis collectivement, notamment en matière d’investissements et de valorisation du capital humain.

Selon lui, les avancées enregistrées sont le fruit d’un partenariat solide entre la direction générale et la Convergence des Travailleurs de la Senelec, ayant permis de renforcer l’estime de soi des employés et de consolider la cohésion interne.

Samuel Ameth Sarr a également souligné que cette dynamique s’inscrit dans la continuité d’une vision impulsée par Abdourahmane Ndir, et poursuivie par ses successeurs. Une approche qui, selon lui, a contribué à la stabilité sociale et au développement humain au sein de l’entreprise.