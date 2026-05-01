Grande interview du Président Bassirou Diomaye Faye ce samedi

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, accordera une grande interview à la presse nationale ce samedi 2 mai 2026, à partir de 21 heures.

Cette intervention, très attendue, sera diffusée en direct sur plusieurs chaînes de télévision, notamment RTS, WALF TV et TFM. Elle réunira des journalistes de renom, dont Moustapha Diop et El Hadj Assane Gueye, avec la modération assurée par Pape Alé Niang.

Au cours de cet entretien, le chef de l’État devrait aborder les grandes questions d’actualité nationale, notamment les réformes en cours, la situation économique et sociale, ainsi que les perspectives politiques du pays. Cette prise de parole s’inscrit dans une dynamique de dialogue direct avec les citoyens et de transparence sur l’action gouvernementale.