2022…une année noire pour Air Sénégal

L’année 2022 n’a pas été rose pour la compagnie aérienne nationale Air Sénégal. Le Directeur général de la compagnie, Alioune Badara Fall reconnait les difficultés. « Oui, du 27 novembre au 4 décembre en particulier, nous avons vécu une véritable série noire », dit-il dans les colonnes de Jeune Afrique.

« Nous avons eu un avion cloué au sol à la suite d’un bird strike [collision avec un oiseau], un autre qui a percuté une passerelle à la suite d’une mauvaise manipulation des agents aux États-Unis et nos deux A321 n’ont pas pu être libérés de leur visite annuelle à temps parce que les centres de maintenance étaient surbookés. L’un de ces appareils nécessitait en plus des pièces pratiquement introuvables pour le train d’atterrissage. Tout cela fait qu’en six jours, pour différentes raisons, cinq avions ont été immobilisés. Or, en cette période de pointe, il est difficile de trouver des avions à louer au dernier moment », explique-t-il.

Mais Alioune Badara Fall estime que ces contretemps ne sont pas dus à un problème de management ou de compétences au sein de la compagnie : « Nous avons eu comme cela une suite de soucis techniques, indépendants de la gestion d’Air Sénégal, qui ont créé des perturbations. Mais ces problèmes sont aujourd’hui totalement résorbés et tout notre réseau est couvert ».