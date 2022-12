Rapport Cour des comptes : Issakha Diop tire sur l’opposition

La polémique suscitée, ces semaines-ci, par le dernier rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Force Covid-19, continue d’alimenter les débats. Cette fois-ci, c’est Issakha Diop, ministre auprès du ministre de l’Eau et de l’assainissement chargé de la prévention et de la gestion des Inondations, qui se livre à une contre-attaque. Il a saisi l’occasion du lancement de la plateforme digitale qui promeut les réalisations du président de la République, Macky Sall, pour revenir sur le rapport de la juridiction financière, qui épingle la gestion des fonds Force Covid-19 et qui concerne les DAGE et autres comptables publics de 9 (neuf) ministères.

Pour son temps d’intervention, convaincu qu’il faudra des arguments plus «pertinents» que ceux qui sont invoqués ou brandis par le camp d’en face pour le convaincre, Issakha Diop, en tant qu’aussi responsable politique de l’Apr à Pikine-Est, n’avait qu’une cible, une seule cible sur laquelle il n’a pas du tout hésité à tirer sur l’opposition. «Je demande à tous les Sénégalais de ne pas tomber dans le piège de cette opposition en manque de popularité, de vision, de programme qui veut s’accrocher à ce rapport pour faire dire aux vérificateurs de la Cour des comptes ce qu’ils n’ont jamais dit.»

Poursuivant, le ministre Issa­kaha Diop se veut précis dans son propos : «Ce qui a été relevé comme irrégularités dans ce rapport ne porte que sur 0,7%. Nous ne le minimisons pas. Cela représente 6 milliards de francs Cfa», laisse-t-il entendre.Lire la suite en cliquant ICI