Foncier de Ndingler : Les populations de Djilakh remontées contre Seydi Gassama

La marche pacifique organisée à Dakar par le Directeur exécutif de la section d’Amnesty International (Ai) Sénégal, Seydi Gassama, en solidarité avec la population de Ndingler, n’est pas du goût des populations de Djilakh, village situé dans la commune de Sindia.

Ces dernières ont fait face à la presse à Djilakh pour dénoncer les agissements du responsable d’Amnesty. «Nous ne connaissons pas les intentions de celui qui a organisé la marche. Seydi Gassama et Amnesty sont devenus des sources de tension pour nous habitants de Djilakh. Amnesty International devrait être impartial dans ce problème. Une fois qu’il a écouté la population de Ndingler par rapport à ce problème, il devait également écouter les populations de Djilakh pour en savoir davantage, avant de mettre ses pieds dans la sauce», a décrié Aliou Faye, conseiller municipal à la commune de Sindia et porte-parole des habitants de Djilakh.

Selon lui, l’organisateur de cette marche s’est immiscé dans un dossier qu’il ne maîtrise pas. «Ces terres-là ont une histoire. Il y avait un arrêté préfectoral que le vieux Ablaye Dione appelé Galgor, du village de Ndingler, a même signé pour dire, voici la limite entre la commune de Sindia et celle de Ndiaganiao. Dans l’arrêté même, il y avait une zone tampon de 15 km vers Ndingler et 15 km vers Djilakh, en demandant que personne n’empiète dans cette zone tampon. Et cette personne est en train de manigancer et de créer toutes ces histoires et le Préfet est au courant de ce qui existe. Je dis que cet arrêté-là est dans le bureau du Préfet, les deux sous-préfets qui ont en charge les deux communes de Ndiaganiao et de Sindia ont cet arrêté», a affirmé Aliou Faye. C’est pourquoi, les habitants exigent de L’Etat que la loi soit dite. Lire la suite en cliquant ICI