Justice : Ousmane Diagne appelle à des critiques responsables

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a présidé ce samedi l’Assemblée générale de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS), où il a exprimé son regret face aux critiques souvent excessives et dénuées d’objectivité qui fragilisent l’institution judiciaire. Il a appelé à la retenue et à la responsabilité de la part des populations.

« Nous convenons tous que ces dernières années notre système judiciaire a souffert et souffre encore d’une perception défavorable auprès de certains de nos concitoyens », a déclaré le garde des Sceaux.

Selon lui, les « critiques formulées souvent excessives » et « dépourvues de toute objectivité » ne s’accommodent point avec une démocratie en construction. « Comme vous l’avez justement relevé, Monsieur le Président, notre système judiciaire a fait l’objet de vives critiques ces dernières années. Mais comme vous l’avez également bien précisé, on doit se garder de confondre critique et discrédit », a souligné le ministre de la Justice.

Ousmane Diagne a reconnu que « l’activité du magistrat comme toute activité humaine n’est pas une œuvre parfaite et ne saurait par conséquent échapper aux critiques ».

Il a rappelé que le législateur a prévu des « voies de recours pour permettre à tout plaideur de contester une décision de justice qui ne lui est pas favorable ».

Le ministre de la Justice a invité les citoyens à s’abstenir de causer un quelconque acte de nature à fragiliser l’institution judiciaire. « Celle-ci représente en effet, un des piliers fondamentaux de notre jeune État-nation, qui a besoin d’institutions fortes pour construire une postérité durable », a-t-il insisté.

Il a également annoncé qu’un financement de 750 millions de FCFA a été alloué pour un projet de dématérialisation du secteur de la justice, sur une période de cinq ans, une première dans ce domaine.

Enfin, Ousmane Diagne a salué l’équipe sortante de l’UMS pour sa capacité à recadrer les débats « sans verser dans l’agitation » et a encouragé la nouvelle équipe à s’appuyer sur l’expérience de ses prédécesseurs pour poursuivre cette mission avec sérénité.

