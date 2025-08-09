Côte d’Ivoire : L’opposition se dresse contre le 4e mandat de Ouattara

En Côte d’Ivoire, des milliers de personnes ont défilé pacifiquement à Yopougon, répondant à l’appel conjoint du PDCI et du PPA-CI, principaux partis d’opposition. Les manifestants exigent une présidentielle inclusive et rejettent la quatrième candidature du président Alassane Ouattara, alors que les leaders de l’opposition restent inéligibles.

À moins de trois mois du scrutin, le chef de l’État a appelé, dans un récent discours, à préserver la paix sociale, tandis que l’opposition promet de maintenir la pression.