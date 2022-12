Candidature de Macky Sall : Birame Faye adoube Pape Mademba Bitèye

La cérémonie, organisée par le Dg de la Senelec en l’honneur du Président Macky Sall et à laquelle il avait pris part à Kaolack, ne laisse pas indifférent le ministre auprès du ministre l’Intérieur chargé de la Sécurité de proximité et de la protection civile. Birame Faye est en effet d’avis que Pape Mademba Bitèye dépasse ses camarades et alliés dans la stratégie de communication relative à la candidature éventuelle du Président Macky Sall au scrutin présidentiel de 2024. «Le Dg de la Senelec ne parle plus de quinquennat ou de mandat», a soutenu Birame Faye. «Il est beaucoup plus en avance dans la communication. Il parle de réélection du Président Macky Sall. Et il a raison», a martelé l’ancien patron des Asp, qui dit être en phase avec Bitèye.

Birame Faye poursuivra pour indiquer que pour ce qui est de la question des candidatures à la Présidentielle 2024, «c’est au Conseil constitutionnel qu’il revient la charge de les valider ou de les invalider». Rappelant qu’en 2012, quand celui-ci «avait validé la candidature de Me Abdoulaye Wade, contestée de tous bords, l’Apr a été le premier parti à accepter. Ce qui nous avait poussés à quitter la Place de l’Obélisque pour aller faire le tour du Sénégal sur plus de 90 000 km, rencontrer le Peuple souverain. Nul n’est au-dessus de la loi dans un Etat de droit», rappelle-t-il. «La question de la candidature sera tranchée le moment venu par le Conseil constitutionnel, l’organe délibérant sur les questions électorales au Sénégal.» «Nous sommes prêts à soutenir le Président, quelle que soit sa décision», a réitéré le ministre Birame Faye.

Insistant avec force que «s’il ne dépendait que de nous, le Président allait se présenter pour un deuxième quinquennat. Le Président Macky Sall a le meilleur parcours politique au monde, le meilleur parcours institutionnel. Qu’on me défie en me parlant de quelqu’un qui a été, tour à tour, président d’une fédération régionale, patron des cadres du plus grand parti de l’opposition. N⁰2 du parti au pouvoir, il a gagné au 1er tour une élection présidentielle sous Wade, obtenu la majorité à l’Assemblée nationale. Un homme politique, qui accepte de démissionner, ça ne court pas les rues en Afrique. Qui dit mieux ?», s’interroge le ministre dans les colonnes du journal Le Quotidien.