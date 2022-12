Bignona accueille des forums sur la paix et les biens naturels

Après Ziguinchor, l’association Kabonkétoor et les organisations alliées comme le forum civil de Bignona, 7A et les organisations venues de la sous-région et d’Amérique latine se sont déployés, d’abord dans la commune d’Ouonck puis à Bignona dans le cadre de trois jours de forums sur des thématiques liées à la paix, ou encore à la protection des biens naturels communs entre autres.

La promotion des droits des femmes est une problématique que le Sénégal partage avec les autres pays africains et d’Amérique latine et c’est pourquoi, des femmes sont venus du Mali ou encore de Colombie entre autres pour échanger avec leurs homologues du Sénégal sur les défis actuels de promotion de leurs droits. Quand il s’agit de l’exploitation non contrôlée des ressources naturelles, c’est les mêmes réalités au Sénégal qu’au Mali ainsi que les autres pays concernés par ce programme.

Les problèmes ont donc été posés dans leur contexte et les acteurs ont partagé les expériences. Mais il fallait cependant, au préalable faire une clarification conceptuelle afin que tout le monde puisse avoir la même compréhension des certains termes tels que territoire, paix, éco-féminisme ou encore résilience, entre autres, pour mieux mener le combat

Il ne s’agit donc pas seulement, durant ces forums, de faire les constats, il des solutions communautaires surtout ont été retenues et des cadres mis en place pour faire barrage à tout manquement

Après trois jours d’échanges riches, l’espoir est permis vu la prise de conscience qui s’est dégagée au cours des différents forums

L.Badiane pour Xibaaru