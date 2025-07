Khalifa Rappeur dénonce un abandon…«Je me sens trahi»

Khalifa Ababacar Khoureychi Ba, plus connu sous le nom de Khalifa Rappeur, a lancé un cri du cœur poignant depuis sa cellule. Fils de feu Me Khoureychi Ba, avocat engagé et figure respectée, l’activiste et artiste ne cache plus son amertume. Dans un message relayé par Me Tanor Diamé sur sa page Facebook, il exprime un profond sentiment de trahison et d’abandon, après son engagement sans réserve pour le changement politique au Sénégal.

Khalifa Rappeur dit ne plus reconnaître les siens. Il regrette vivement le silence et l’absence de soutien des autorités actuelles, notamment du Premier ministre Ousmane Sonko, dont il espérait une visite, au même titre que celle rendue à d’autres figures de la lutte comme Azoura et Kaïré.

Dans son message, il confie : « Ils m’ont abandonné. Je me sens trahi. Toutes les déclarations que j’ai faites, c’est dans le sens d’alerter les autorités. Je me suis battu pour le changement et mon père s’est beaucoup sacrifié pour le Projet. Aucune autorité du régime n’est venue me rendre visite. Quand j’ai appris qu’Ousmane SONKO était venu rendre visite à Azoura et Kaïré, j’ai pensé qu’il allait s’enquérir de ma situation, lui qui a vécu toutes sortes d’épreuves avec mon père… »