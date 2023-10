Campagne 2024 : L’UNIS dénonce le racket des ministres et des DAGE

Communiqué de l’UNIS (Union Nationale des Indépendants) sur le racket des DAGE et ministres en vue de la campagne de 2024

Le candidat du bloc des Indépendants UNIS, Amadou Gueye, s’engage à supprimer les postes de DAGE (Directeur de l’administration et de l’équipement) dans les ministères pour mettre fin au racket, à la surfacturation et au détournement de ressources publiques opérées à partir de cette fonction pour le compte des ministres afin de financer leurs activités. Malgré son caractère fonctionnel et central pour les ministères, il est devenu un poste d’extorsion de fonds au secteur privé et d’enrichissement illicite pour alimenter les fonds politiques des ministres.

La préparation des élections de 2024 est la période idéale pour ces opérations. Les opérateurs du secteur privé sont alors souvent sollicités ou leurs paiements bloqués pour les obliger à passer à la caisse en donnant des appuis et enveloppes diverses. Cette corruption est connue et constitue une énorme entrave à l’intégrité du service public. Le secteur privé doit jouer son rôle en dénonçant les DAGE qui s’adonnent à ces pratiques.

C’est un cancer qui doit être extirpé par une lutte sans merci contre les prévaricateurs des ressources publiques. Le leader du bloc des indépendants entend faire de cette question un enjeu de la campagne.

Le scandale des fonds Covid est une parfaite illustration de la connivence entre les DAGE et les ministres. Ils font la paire pour détourner les ressources publiques peu importe que l’intérêt supérieur de la nation soit en jeu. La période actuelle en vue des élections est la période idéale pour s’adonner à ces pratiques.

Le poste de DAGE doit être supprimé et réorganisé pour ne plus en faire le maillon faible de la bonne gestion vertueuse et transparente des ressources publiques. La surfacturation coûte près de 30% de la commande publique. C’est un énorme surcoût d’inefficacité de la dépense publique.

Aussi, pour le leader du bloc des indépendants, la personne qui s’occupera des marchés et achats du ministère ne doit plus être le bras droit du ministre. Il est connu que les ministres les choisissent pour servir leurs intérêts financiers illégaux. Il faut couper ce lien et changer son mode de sélection. La fonction sera éclatée pour ne plus dépendre d’un seul responsable.

Amadou Gueye rappelle que les sénégalais attendent les suites de l’enquête sur la COVID pour les édifier sur la responsabilité des DAGE est ministres qui ont permis de détourner les fonds publics alors que les sénégalais vivaient dans la terreur et se privaient de revenus. Il est même inacceptable que les ministres responsables aient été récompensés.

Cela met en question l’intégrité du président Macky Sall qui a été le premier maillon faible de la bonne gouvernance au Sénégal depuis son accession au pouvoir. Non seulement, il n’a pas eu le courage de faire face à ce mal cancérigène des finances publiques, mais il a aussi promu ceux qui étaient poursuivis par la CREI et protégé ceux qui étaient épinglés dans les divers rapports de l’OFNAC. Les sénégalais ne regretteront pas son départ forcé. Mais Il partira avec cette responsabilité avec la claire conscience qu’il a failli sur la gouvernance.

Amadou Gueye, Candidat du bloc des indépendants UNIS