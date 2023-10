Ansoumana DIONE pense être « la surprise de la présidentielle 2024 »

Ansoumana DIONE est l’un des rares candidats déclarés à l’élection présidentielle de 2024, qui dispose d’un vécu et un parcours unique et exceptionnel, pouvant lui permettre d’accéder à la Magistrature suprême et devenir ensuite la grosse surprise attendue à ce rendez-vous si déterminant pour l’avenir de notre nation. Présentement, tout le monde a compris que le prochain Président de la République sera une personne n’ayant milité dans aucun parti. En réalité, le peuple a atteint un niveau de maturité qui va empêcher à n’importe quel homme politique, fût-il du camp du pouvoir ou de l’opposition, d’arriver au plus haut sommet de l’Etat.

Attention, cette surprise peut venir de l’un des plus grands défenseurs des droits des individus souffrant de troubles mentaux. Ansoumana DIONE, un sénégalais connu, aimé et respecté pour les énormes sacrifices qu’il a consentis en faveur du bien-être de toute la société, depuis plus de deux décennies. Sa seule préoccupation demeure et reste l’épanouissement de la nature humaine, la meilleure des créatures qui représente le socle de tout développement. Contrairement autres candidats déclarés, ce philanthrope a fait ses preuves durant vingt-trois longues années, au service du social qui constitue la finalité de la politique.

Le moment est venu pour les analystes politiques avertis ainsi les acteurs des médias de s’arrêter un tout petit peu sur ledit candidat à la présidentielle de 2024, Ansoumana DIONE, muni d’une offre politique pour bâtir le citoyen. Ce natif de Kaolack, installé à Rufisque depuis l’an 2000 pour mieux défendre la cause des malades mentaux, dit à qui veut l’entendre, son optimiste pour sa victoire au soir du 25 février. Nous sommes arrivés à l’heure du choix et les électeurs reconnaîtront en moi, Ansoumana DIONE, celui qu’il faut pour bâtir une nation capable de tendre vers le développement, avec des citoyens au vrai sens du terme.

Rufisque, le 21 octobre,

Ansoumana DIONE, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024 –