Ansoumana Dione : « Amadou Ba n’aura aucune chance de gagner cette présidentielle »

Ansoumana DIONE : « le candidat du Président Macky SALL pourra-t-il remporter la présidentielle de 2024 ? »

Amadou BA, candidat du Président Macky SALL, pourra-t-il remporter l’élection présidentielle de 2024 ? A mon avis, nous avons constaté que les hommes du pouvoir veulent se maintenir au sommet de l’Etat. Si son prédécesseur, le Président Abdoulaye WADE en avait la capacité, son fils Karim WADE serait devenu Président de la République. En vérité, ils ignorent la continuité appartient exclusivement au Seigneur. Oui, seul le pouvoir de Dieu est éternel. Chez tout être humain, les choses changent de façon naturelle et ni le temps ou le climat n’est pas épargné. C’est la vie !

Pourquoi, après avoir pris un petit déjeuner, le matin, l’on ne prend pas le même repas pour le reste de la journée ? Soyons un tout petit peu intelligents pour comprendre que rien absolument ne peut être éternel dans ce bas monde. Le pouvoir du Président Macky SALL est fini et personne n’aura la force de le rendre continuel, même à travers un candidat par procuration, comme c’est le cas évidemment avec le Premier Ministre Amadou BA. En réalité, ce dernier n’aura aucune chance de gagner cette présidentielle, avec cette continuité qu’il avait évoquée après sa désignation.

2024 sera le début d’une nouvelle ère, avec une demande au plan politique différente de ce que nous vivons. Après le régime socialiste et démocratique, c’est au tour de celui exerçant le pouvoir, de 2012 à 2023, de laisser la place à d’autres personnes, pour un cheminement plus bénéfique. Après deux mandats, le Président Macky SALL et tous ses hommes devront naturellement quitter le pouvoir et rien ne peut empêcher cette rupture. Sinon, ce ne serait plus le Bon Dieu qui donne le pouvoir même si, bien sûr, Il pourra surprendre tout le monde dans l’exercice de son pouvoir.

Rufisque, le 18 octobre 2023,

Ansoumana DIONE, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024