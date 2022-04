350 pèlerins iront aux lieux saints de la chrétienté

Dans un communiqué le Comité Interdiocésain National des Pèlerinages Catholiques (Cinpec) porte à la connaissance de la communauté catholique du Sénégal ainsi qu’aux hommes et femmes de bonne volonté que le pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté sera organisé du 24 août au 13 septembre 2022, sur l’itinéraire Dakar – Terre Sainte – Rome – Lourdes – Dakar.

D’après ledit communiqué, les inscriptions sont ouvertes jeudi 31 mars 2022, au siège du Cinpec. Et pour cette année, le nombre de pèlerins est fixé à 350. Le thème de l’édition 2022 est : « Pèlerins de la synodalité : artisans de communion de solidarité et de mission ». « Les derniers à arriver risquent de ne pas avoir de place. Il est possible d’avoir un engouement parce que nous sommes restés deux ans sans effectuer ce pèlerinage », souligne Emmanuel Diédhiou, vice-président du Cinpec. Il soutient que 70 candidats inscrits en 2020 et 2021 sans pouvoir effectuer le voyage ont conservé leurs titres de voyage. Ce qui réduit naturellement les places au pèlerinage pour cette année.