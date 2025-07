Déçu de son administration, Sonko lance la néo résistance ! (Par Modou Aissa Seye)

Déçu de son administration, Sonko lance la néo résistance !

Dans son adresse aux militants, chaque phrase traduit une amertume profonde et une déception déchirante qui, comme un orage secoue violemment son écosystème cardiaque.

Après la pluie ,le beau temps,dit souvent l’adage. Cependant, dans le paysage où vit Ousmane Sonko, la pluie, loin d’apporter le beau temps, installe un nouveau mouvement orageux, qui détruit toute forme de rêve d’un climat propice à l’épanouissement.

Avoir surmonté héroïquement et dignement,pendant trois ans toutes formes d’épreuves et de souffrances injustes et politiquement motivées et devoir se rendre compte que malgré la mort du monstre politique, les ennuis demeurent est la pire forme des déceptions que l’on puisse éprouver.

Il s’est fait radié injustement, s’est fait torturé, traîné dans la boue des affaires de mœurs et s’est fait illégalement emprisonné pour le seul motif d’avoir nourri des envies légitimes de conquérir les rênes du pouvoir,pour mettre en œuvre son PROJET. Malgré tout, il a su tenir debout au milieu d’une telle tempête judiciaire et politique.

Aujourd’hui, que tous les pouvoirs qui s’acharnaient sur lui sont entre leurs mains (Pastef), il découvre tristement que des délinquants financiers vaquent toujours à leurs occupations. De lâches opposants, par le biais de néo chroniqueurs interposés continuent de l’injurier sur tous les plateaux de télévision et le tout, sous le regard des autorités judiciaires et de leur chef. Suffisant, pour appeler à une néo résistance à l’endroit de ceux qui, d’hier à aujourd’hui demeurent sa force et lui servent de carapace. À entendre Ousmane Sonko s’adresser aux militants, on sait nettement qu’il veut entretenir le feu de la résistance citoyenne vif, une arme politique qui a déjà fait tomber une dictature systémique vieille de soixante ans. En appelant ses camarades de parti, ministres et DG à ne jamais céder à la tentation des folies du pouvoir politique, il anticipe sur d’éventuelles mésaventures politiques. Car la realpolitik est souvent ingrate et dévêtue de toute morale.

Dans son discours, danse le reflet d’un homme plein d’ambitions et qui veut honorer ses promesses électorales en conformité avec l’esprit du PROJET, mais qui semble être impuissant à mettre tout en œuvre, se butant sur une administration rusée, qui lui joue de mauvais tours.

Dans un tel clair-obscur, le Président Diomaye est le seul à pouvoir dissiper ce tissu de doutes et d’incertitudes, qui voile l’esprit et le coeur de l’homme de qui il doit son titre.

Prof. Modou Aissa Seye, Professeur d’Anglais.