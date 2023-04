4 avril : « Je peux dire que la relève est assurée » (Macky Sall)

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a présidé mardi lé défilé du 4 Avril célébrant le 63e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Occasion pour Macky Sall, à la fin du défilé, de requinquer la jeunesse sénégalaise.

Après les félicitations réservées à l’Armée nationale, le président de la République a tenu à féliciter « la jeunesse dynamique et vibrante qui a défilé en parfaite symbiose avec les Forces de défense et de sécurité (FDS).

« Je peux dire que la relève est assurée . Et j’ai beaucoup apprécier le défilé des élèves et des écoles. Il a été magnifique ainsi que les majorettes ».

Il a aussi réservé une mention particulière aux anciens combattants dont le passage, souligne -t-il, suscite toujours émotion et admiration : « Chers vétérans, vous êtes dépositaires des plus hautes valeurs civiques morales et patriotiques. J’invite tous , la jeunesse en particulier, à s’inspirer de votre exemple pour un Sénégal de paix et d’harmonie ».