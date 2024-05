Un mois à la tête du pays…Diomaye toujours attendu sur ses promesses

Cela fait un mois, jour pour jour, que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est devenu le 5ème président de la Répu­blique du Sénégal. Depuis lors, le chef de l’Etat déroule sa politique. S’il est prématuré pour tirer un bilan, il est à souligner que seule la démission des membres du gouvernement des postes électifs était exigée. Entretemps, Serigne Guèye Diop a rendu le tablier à la mairie de Sandiara. Ousmane Sonko, Birame Soulèye Diop, Maïmouna Dièye et Cheikh Tidiane Dièye n’ont pas encore pris leur décision. Pour Aliou Sall, la question ne se pose pas, car on ne peut être député et ministre.

Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fixé 5 priorités pour ce gouvernement. Il s’agit, premièrement, de la jeunesse, l’éducation, la formation, l’entreprenariat et l’emploi des jeunes et des femmes. La seconde priorité est la lutte contre la vie chère et l’amélioration du pouvoir d’achat des populations. Troisièmement, le gouvernement de Sonko va s’atteler à s’occuper de la Justice en s’investissant pour la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l’amélioration du système démocratique et électoral.

Ousmane Sonko et ses ministres vont, quatrièmement, engager le combat de la souveraineté économique, de l’exploitation optimale des ressources naturelles, de la prospérité et du développement endogène global.

La dernière priorité est la consolidation de l’unité nationale et la cohésion sociale, ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Ces 5 priorités vont s’adosser à un référentiel des politiques publiques tiré du Projet.

Seulement, après un mois d’exercice, le référentiel n’est toujours pas rendu public. Ainsi, lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l’Etat a demandé à son Premier ministre de lui proposer, avant le 15 mai 2024, un plan d’urgence opérationnel de lutte contre la vie chère, assorti de mesures hardies de baisse des prix des denrées de consommation courante, ainsi que de certains services essentiels. La mise sur pied de la commission d’indemnisation des victimes des événements politiques a été aussi agitée.

Le Plan d’actions gouvernemental, avec les actions les plus urgentes à exécuter par les ministères, avant le 10 juin 2024, les actions prioritaires au titre du second semestre de l’année en cours, est atttendu.

Comme ses devanciers, le président de la République a effectué ses premiers voyages dans la sous-région et s’est fait un point d’honneur à visiter les foyers religieux du pays.

La première mesure forte est l’arrêt des travaux sur le littoral, de même que sur des chantiers litigieux. C’est ainsi qu’il a ordonné l’arrêt des travaux à Mbour 4, arguant un problème foncier.

Bassirou Diomaye Diakhar Faye a nommé 17 personnalités à des postes stratégiques sans appel à candidatures, contrairement à une de ses promesses annoncées durant la campagne électorale de la Présidentielle du 24 mars dernier.

Avec Le Quotidien