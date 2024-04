50 ans de musique…Omar Pène et le Super Diamono, un véritable conte de fée

50 ANS DE MUSIQUE OMAR PÈNE ET LE SUPER DIAMONO : UN VERITABLE CONTE DE FÉE

L’artiste Omar Pène est une figure emblématique de la culture et particulièrement de la musique africaine. Sa passion pour la musique a pris le dessus sur le talent de footballeur de l’actuel lead vocal de l’un des groupes musicaux qui a marqué l’histoire de la culture africaine.

LE CHOIX D’ETRE MUSICIEN

Au début, la musique était une passion en dilettante car l’artiste était une valeur sûre du football dans le quartier de Derklé. Omar Pène, de par son talent de footballeur, attirait l’attention de toute la cité et personne ne doutait de son avenir de sportif talentueux tant il était féru de ballon rond. Il aura fallu de véritables détecteurs de talent comme Baylo Diagne, arraché à notre affection il y a quelques jours, pour aider l’artiste à changer d’option. C’est lui-même le Grand Baylo qui est venu le chercher à Derklé, en 1972, pour en faire ce qu’il est devenu aujourd’hui à savoir une véritable bête de scène. Ainsi, le jeune Omar Pène intégra le mythique Kaad Orchestra qui deviendra par la suite le Diamono de Dakar sous l’aile protectrice d’anciens comme Baylo, Pape Baye Diagne et autres membres fondateurs du Groupe. Seulement après quelques semaines d’imprégnation, le jeune musicien plein de talent devient un des ténors du Kaad Orchestra. Les sénégalais ont en mémoire pour s’en convaincre la chanson « Ndanane » de l’artiste dans laquelle

il évoque ses premiers pas dans la musique en compagnie de Baylo Diagne, véritable dénicheur de talents. Après quelques années de compagnonnage, le Kaad Orchestra devenu Super Diamono devait quitter Dakar pour la Casamance creuset d’un véritable syncrétisme culturel. Entre séances de répétitions et spectacles dans la verte Casamance, le Diamono de Dakar allait prendre son envol à travers des compositions musicales dignes des grands orchestres africains. Quelques années plus tard, le groupe devait revenir à Dakar après un long séjour marqué par une acquisition de connaissances avérées et une complicité sans commune mesure dans le domaine musical.

Ce retour à Dakar marque une nouvelle ère dans la carrière musicale de l’artiste Omar Pène. Il s’installa dans le groupe une concurrence saine entre les chanteurs Ismaël Lô, Moussa Ngom, Omar Pène et Mamadou lamine Maïga. Quelques années plus tard, la formation musicale allait connaître des départs et pas des moindres. Il s’agit d’abord des anciens atteints par la limite d’âge mais également d’une bonne base de l’orchestre notamment Ismaël Lô, Bob Sène, Moussa Ngom,Pape Dieng,Alain Edgar,Aziz Seck et l’excellent soliste Lamine FAYE qui finira par créer le Lemzo Diamono. Des départs qui ont permis au chanteur Omar Pène de mesurer l’ampleur des dégâts et de prendre conscience de la nécessité de prendre les choses en main. Une phase critique dans le groupe qui nécessitait des mesures fortes pour survivre et rester dans le tempo. C’est ainsi qu’est né le Super Diamono New look. L’artiste Omar Péne sera accompagné dans cette aventure par ses nombreux amis et fidèles admirateurs parmi lesquels nous pouvons citer Papa Yaya Thiam, Abou Beckr Gaye, René Louis Lopy, Papa Babacar Ngom, Papa Dia Khobe,Cheikh Ly ancien de l’Asecna,Pape Thierno Diop « Bondé » (rappelé à Dieu récemment), Ndiogou Seck, Pèdre Ndiaye, moi-même et d’autres amis et proches. Cette période marque véritablement le moment crucial de mettre en place une structure dédiée pour bien encadrer le groupe. Ainsi Omar Pène, en compagnie de ses meilleurs amis, venait d’initier une structure du nom de Mediator. Une société à responsabilité limitée avec une team à la hauteur des attentes.Ces nombreux amis figurent en bonne place dans les compositions musicales de l’artiste. Seuls les amis et proches ont le droit de figurer dans ses morceaux. Jamais Omar Péne n’a chanté quelqu’un pour des raisons financières.

L’HISTOIRE JAMAIS RACONTÉE DE « EULEUK SIBIR » (CE TUDE FÉERIQUE ENTRE YOUSSOU NDOUR ET OMAR PÈNE)

Alors que le lead vocal du Super Étoile, Youssou Ndour, était en tournée Européenne, une rumeur persistante faisait état de supposés problèmes entre lui et Omar Pène.. Une rumeur entretenue par les fans des deux artistes emblématiques qui par Presse interposée se faisaient des piques acerbes. Youssou Ndour de retour de sa tournée internationale pris contact avec moi pour avoir de mes nouvelles et me faire part des retombées de sa tournée pour le Sénégal. Une occasion pour l’ami des deux artistes que je suis de lui demander s’il avait personnellement des problèmes avec Omar Pène. Ce que Youssou Ndour nia sur un ton ferme pour me rassurer. Aussi, je pris l’engagement d’appeler l’épouse d’Omar Pène, Banna Ndiaye, pour l’informer de mon arrivée à la maison dans les heures qui suivent. Une fois à la maison familiale, je retrouve mon ami Omar Pène dans le salon où il suivait tranquillement un match de football à la télé. Après une longue entrevue, je pris la responsabilité de les convier à une rencontre au Lagon pour arrondir les angles. Ce fut une rencontre empreinte d’émotion et de confidences entre les deux artistes. A l’issue de ce rendez-vous, chacun d’entre eux appela son manager. Mady Dramé pour Youssou Ndour et feu Papa Thierno Diop dit Bondé pour Omar Pène. Pour sceller ces retrouvailles, nous avons évoqué ensemble la nécessité de co-produire un album de haute facture pour couper cours à toute capacité de nuisance. De ce pas, les grands artistes devaient commencer ensemble les répétitions. Il s’agit de Pape Dembel Diop et de Habib Faye à la basse et le duo d’enfer Thio Mbaye et Mbaye Dieye Faye à la percussion. Une véritable complicité à découvrir absolument. Le compagnonnage entre Youssou Ndour et Omar Pène allait être matérialisé à travers ces retrouvailles de haute portée symbolique autour de l’album intitulé Euleuk Sibir (demain à l’heure de visiter l’histoire de la musique sénégalaise). C’est ce grand groupe musical le Super Diamono aujourd’hui entre les mains d’artistes talentueux et d’un manager du nom d’Ousmane Faye,un garçon pétri de talent qui célèbre ses 50 ans de présence sur la scène musicale nationale et internationale. Le fils de Madiara Péne, petit fils de Mame Sagar du nom de sa grand-mère maternelle est célébré par le monde en général et l’Afrique en particulier.

Joyeux anniversaire à toi Omar Péne, Ablaye NDIAYE pour les amis sans oublier sa douce moitié Banna NDIAYE Meissa NDIAYE du passé, présent et futur et l’ensemble des musiciens qui composent ce mythique Groupe le Super Diamono. Happy Birthday.

Mbaye DIOUF

Ami de l’artiste