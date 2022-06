A quand l’indépendance du Sénégal en moutons ? De notre indépendance à nos jours, l’on continue chaque année de faire croire aux Sénégalais que si les moutons du Mali et de la Mauritanie ne sont pas présents, les Sénégalais dans leur écrasante majorité ne vont pas avoir un mouton de tabaski. C’était si vrai et si flagrant que, finalement, les ministres de l’Elevage qui se sont succédé dans notre pays étaient vus comme d’éternels quémandeurs de moutons auprès du Mali et de la Mauritanie.

Alors le blocus contre le Mali décidé en janvier dernier par les chefs de l’Etat de la Cedeao devait être aussi une aubaine pour le Sénégal de s’affranchir de la tutelle en « moutons » qu’exerce ces deux voisins contre notre pays. On pensait à l’approche de la Tabaski que l’affaire était pliée, que le Sénégal était autosuffisant en « khars » surtout que notre ministre de l’Elevage ne s’est pas rendu à Bamako cette année pour la traditionnelle quête de moutons. Mieux, on se disait que l’élevage national allait montrer son indépendance et nous épargner l’humiliation d’aller mendier des moutons au Mali ou en Mauritanie.

Hélas, voilà que, par un communiqué, le Mali décide d’ouvrir ses frontières pour faire passer … 5500 moutons en territoire sénégalais. Histoire de montrer que, malgré leurs grandes gueules, les Sénégalais ne sont même pas capables d’être autosuffisants en moutons. Certes, il faut reconnaitre que l’élevage local a fait beaucoup de progrès. Mais le mouton est toujours hors de portée de la majorité des Sénégalais. Puisqu’il n’est pas permis à un Sénégalais lambda de se procurer un mouton à 150.000 frs. Or pour l’élevage local, c’est impensable de vendre un mouton à moins de 100.000 frs. Outre la cherté des denrées, le mouton risque d’être un vrai calvaire cette année. L’on se demande à quoi sert le ministère de l’Elevage ?

Avec Le Témoin