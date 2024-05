Homosexualité : Des sénégalais très remontés contre Sonko et Mélenchon

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, et son invité, le leader de La France insoumise (LFI), Jean Luc Mélenchon, se sont attirés les foudres des organisations de défense des valeurs socio-culturelles et religieuses du Sénégal. Parmi celles-ci, l’ONG Jamra, rapporte L’Observateur.

En cause, souligne le quotidien d’information, leur déclaration sur l’homosexualité, lors de leur conférence conjointe sur les échanges sur l’Avenir des relations entre l’Afrique et l’Europe, jeudi à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

« Du haut de la tribune du temple du savoir, il (Mélenchon) s’est livré à un prosélytisme malsain, ponctué de propagande ouverte en faveur de l’idéologie Lgbt, avec en toile de fond l’apologie de l’homosexualité, sous un tollé d’applaudissement des étudiants. Et pendant Et pendant ce temps, le Recteur qui voulait prendre la parole a été hué et conspué. Nous nous sommes alors dit que notre pays est un danger », assène Guèye.

Interrogé par L’AS, Imam Makhtar Sarr, membre de « And Samm Jikko Yii » se dit surpris par la réponse du leader du Pastef (parti au pouvoir). « La réponse devrait être que le Sénégal va criminaliser l’homosexualité », souligne-t-il.

Revenant à la charge, Mame Makhtar Guèye y voit « le même « tapalé » que Macky Sall avait servi à Barack Obama, en disant que le Sénégal n’était pas encore prêt ».

Une chose est sûr, prévient ce dernier : « Nous n’allons plus nous laisser distraire par ces réponses qui font diversion. Nous condamnons de la manière la plus ferme l’invitation d’un leader de la cause Lgbt qui est venu souiller notre temple du savoir. » Il poursuit : « On ne se laissera plus divertir. C’est la troisième fois, depuis le début de l’année, que le lobby Lgbt occidental envoie des éminences grises au Sénégal. La banalisation de cette abomination ne passera pas.

D’ores et déjà, annonce-t-il : « La conférence de presse sera clôturée par la mise sur pied d’une commission de traduction du discours de Mélenchon, en arabe et en wolof. Et dès la semaine prochaine, nous allons y ajouter une lettre d’accompagnement et de présentation adressée aux différents Khalifes généraux ».