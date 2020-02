Affaires Aida Diallo : Touba invité à se prononcer pour…

Les agissements d’Aida Diallo, la veuve de Cheikh Bethio Thioune, affligent plus d’un mouride. Face à la presse, ce mercredi, le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul, Serigne Khassim Mbacké, interpelle les dignitaires de la confrérie mouride et, notamment, le porte –parole du Khalife à sortir de son hibernation : «Il est fort temps, voire grand temps de dire basta au comportement d’Aida Diallo. Cette dame-là est une peste et il faut la déclarer la guerre. Le Khalife Général des Mouride Serigne Mountakha a déploré ses actes qui la déshonorent. Aujourd’hui, son porte-parole est appelé à se prononcer sur cette affaire. Le Mouridisme est sous la menace de forces obscures et il est de notre impérieux devoir d’agir pour faire face », a dit le jeune guide religieux.