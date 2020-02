Le petit-fils du défunt Khalife Général des Mourides, Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké, Serigne Ahmadou Mbacké, plus connu sous l’appellation de Serigne Ahma Mbacké «Inzaghi», a raison d’afficher le sourire. Le jeune Mbacké-Mbacké a été distingué par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall ce, à l’occasion de son séjour dans la République Islamique de Mauritanie. Il a, sur ces entrefaites, reçu des encouragements et félicitations nourris de la part de «Borom Rewmi» : «Merci Serigne Ahma Mbacké. Je te félicite et t’encourage», lui lance –t-il en plein bain de foule. Visiblement touché par cette marque de reconnaissance et de confiance, Serigne Ahma n’a pu contenir sa joie.

Pour rappel, le petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul a toujours affiché son soutien envers le Président Macky. A Touba et dans bien d’autres localités à forte concentration mouride, il n’a de cesse de s’investir pour le triomphe de la cause présidentielle. L’on se rappelle qu’il avait, himself, prédit la réélection de Macky en 2018 lors de sa traditionnelle visite pré-magal, à Touba.