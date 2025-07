Hamidou Anne veut refonder l’APR autour des idées et de l’ouverture

Dans un entretien accordé à L’Observateur, Hamidou Anne, récemment nommé à la tête de la Cellule d’analyse et de prospective (CAP) de l’Alliance pour la République (APR), a exposé sa vision pour une refondation en profondeur du parti, articulée autour des idées, de la stratégie et de l’ouverture intellectuelle.

Nouveau venu dans les rangs de l’APR – il y a adhéré il y a moins de six mois – il voit dans sa nomination par Macky Sall une double marque : celle de la confiance et de la responsabilité. « C’est une confiance qui m’honore, mais elle m’oblige tout autant », déclare-t-il.

Selon lui, la CAP ne sera pas une structure de plus, mais un levier stratégique destiné à « rénover la pensée, les méthodologies d’action et l’idéologie du parti ». Elle se positionne comme un véritable laboratoire d’idées, en complément d’instances existantes telles que la Convergence des cadres, le Réseau des universitaires ou encore l’École du parti. Son ambition : reconnecter l’APR avec des franges essentielles de la société – la jeunesse, les femmes, la diaspora – et formuler un nouvel imaginaire politique.

La feuille de route s’articule autour de trois piliers : une veille stratégique active, une analyse fine des dynamiques sociales, et une valorisation des expertises internes comme externes. « Mon ambition est aussi de nouer des liens avec les intellectuels et la société civile, y compris en dehors du parti, afin d’enrichir l’APR par des idées neuves, des débats utiles et des innovations », précise-t-il.

Hamidou Anne insiste également sur l’urgence de reconstruire un récit politique fort, fondé sur les valeurs de démocratie, de République et de vivre-ensemble, tout en intégrant les grands enjeux économiques du moment : croissance, équité et inclusion sociale.

L’objectif final est clair : reconquérir le pouvoir. Pour y parvenir, il appelle à un bilan lucide des douze années de gouvernance de l’APR, à une mise en valeur des acquis, une identification des failles, et à la construction d’une stratégie renouvelée, tournée vers l’avenir.

« La vocation première d’un parti politique, c’est la conquête du pouvoir », conclut-il.