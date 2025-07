Pastef et la justice…un compagnonnage conflictuel aux multiples conséquences

Le parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), désormais aux rênes du pouvoir, entretient depuis longtemps des rapports tendus avec l’institution judiciaire. Si les critiques envers la justice ont souvent été un levier politique pour l’opposition, leur persistance une fois au gouvernement soulève des questions fondamentales sur la stabilité des institutions et le respect de l’État de droit. Cette dynamique conflictuelle, loin de renforcer la confiance, risque de fragiliser un pilier essentiel de notre démocratie.

L’une des illustrations les plus récentes de ces tensions est l’affaire Ibrahima Gueye Nay Lerr, arrêté suite à une plainte de Bouba Ndour. Ce dossier, qui a défrayé la chronique, a été l’objet de vives contestations de la part de Pastef, qui a régulièrement dénoncé ce qu’il percevait comme une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Des accusations de partialité et de politisation des décisions ont été proférées, alimentant un discours de méfiance généralisée envers le système judiciaire.

Ces critiques, bien que compréhensibles dans un contexte de lutte politique, prennent une autre dimension maintenant que Pastef est au pouvoir. Le risque est que cette rhétorique, jadis utilisée pour dénoncer des dérives réelles ou supposées, ne se retourne contre l’État lui-même. En attaquant frontalement la légitimité de la justice, même sous prétexte de la réformer, le parti au pouvoir crée un dangereux précédent qui pourrait miner la confiance des citoyens dans toutes les institutions.

Il est impératif que Pastef prenne conscience de la gravité de ses positions. Fragiliser la justice, c’est fragiliser l’État de droit. C’est ouvrir la porte à l’arbitraire et à l’incertitude juridique, des facteurs qui découragent l’investissement, minent la cohésion sociale et, à terme, sapent les fondements même de la démocratie. Une justice forte et indépendante est la garantie d’une société stable et juste pour tous.

Par ailleurs, ces attaques incessantes contre le système judiciaire peuvent paradoxalement compliquer la tâche du président Bassirou Diomaye Faye. Arrivé au pouvoir avec un mandat fort pour la rupture et la bonne gouvernance, le chef de l’Etat s’efforce de rassurer et de poser les jalons d’une administration transparente et efficace. Cependant, un climat de suspicion généralisée envers la justice pourrait entraver ses efforts pour instaurer la confiance et attirer les investissements nécessaires au développement du pays.

Le président Bassirou Diomaye Faye, en tant que garant des institutions, est dans une position délicate. Il doit, d’une part, répondre aux aspirations de changement et de justice exprimées par ses électeurs, et d’autre part, préserver l’intégrité et l’indépendance du pouvoir judiciaire. Une gouvernance saine passe par le respect scrupuleux de la séparation des pouvoirs et la reconnaissance de la légitimité de chaque institution dans son domaine de compétence.

Plutôt que d’alimenter la défiance, Pastef devrait s’engager dans un dialogue constructif avec l’institution judiciaire. Les réformes nécessaires doivent être menées avec discernement, en concertation avec les acteurs du système judiciaire et dans le respect des principes fondamentaux qui régissent l’État de droit. L’objectif doit être de renforcer l’indépendance de la justice et d’améliorer son fonctionnement, non de la discréditer.

Si la volonté de « mettre la justice sous coupole » pour la rendre plus juste et plus efficace est louable, elle ne doit en aucun cas se traduire par une déstabilisation de l’institution. L’avenir du Sénégal repose sur la solidité de ses piliers institutionnels. Pastef, désormais au pouvoir, a la responsabilité historique de consolider l’État de droit, et non de le fragiliser par des critiques incessantes et parfois infondées qui mettent en péril les efforts de bonne gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn