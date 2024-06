74 kg de drogue saisis à Rufisque…Quatre (4) personnes arrêtées

Quelques jours après la saisie de 36,5 kg de drogue sur deux dealers, le commissariat central de Rufisque a réalisé une nouvelle prise. Les hommes du commissaire principal Mamadou Lamarana Diallo ont mis la main sur 74 kg de chanvre indien, à la suite de l’arrestation de quatre trafiquants.

« Ce mardi 4 mai 2024, les éléments du commissariat central de Rufisque ont mis, au quartier Thiawlène de ladite localité, la main sur 74 kilogrammes de chambres indiens. Cette saisie réalisée à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel portant sur la présence de plusieurs personnes suspectes à bord de deux véhicules et de moto Djakarta à la plage du quartier Thiawlène, a permis d’interpeller et de placer en garde à vue de quatre individus de nationalités sénégalaises pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien. La Police nationale entend poursuivre les recherches et invite ainsi la population à contacter le 17 ou le 800 00 12 12 pour toute information utile allant dans ce sens », a écrit la Police sur sa page Facebook.