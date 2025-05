Production Avril 2025 : le Sénégal accélère sur le pétrole et le gaz avec GTA et Sangomar

Le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a publié un rapport détaillant les performances des principaux champs pétroliers et gaziers du Sénégal pour avril 2025. Ces données confirment la dynamique croissante du secteur énergétique national et sa percée sur le marché international.

Le champ de Sangomar poursuit sa montée en puissance avec l’exportation de quatre nouvelles cargaisons (SAN027, SAN028, SAN029 et SAN030), représentant un volume total de 3,8 millions de barils. Les prévisions pour 2025 restent optimistes, avec un objectif de 30,53 millions de barils de pétrole brut. Cette stabilité témoigne de la solidité des infrastructures et du modèle de production adopté.

Un moment clé pour l’industrie gazière sénégalaise et mauritanienne : la première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL), GTA_2025_001, a été entièrement chargée le 15 avril 2025. Son volume total s’élève à 163 259 m³, soit l’équivalent de 3,71 millions de MMBtu, selon le ministère. Cette première expédition marque l’entrée officielle du Sénégal et de la Mauritanie sur le marché international du GNL, ouvrant des perspectives économiques et stratégiques majeures pour la région. Les installations continuent d’être mises en service pour permettre une augmentation progressive de la production.

Le champ gazier de Gadiaga affiche des performances encourageantes avec un total de 548 078 mètres cubes normaux (Nm³) de gaz naturel commercialisé au premier trimestre 2025. En avril, la production mensuelle a atteint 219 809 Nm³, confirmant la régularité de l’approvisionnement et la bonne gestion des ressources du site, lit-on sur Seneweb.