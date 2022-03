8 mars : le conseil d’Oumou Wane aux filles

Ne vous pressez pas les filles !…par Oumou Wane

Chaque année le 8 mars, « Journée internationale des droits des femmes » je suis partagée entre deux sentiments : d’un côté la grande hypocrisie d’une fête agaçante et sans effet et de l’autre, la nécessité, même un seul jour sur 365, de mettre la lumière sur la condition féminine.

Disparités salariales, violences conjugales ou sociales, attitude machiste… Cette journée sert-elle vraiment à améliorer la situation des femmes dans le monde, j’en doute. Mais enfin, si cela me permet d’attirer l’attention des dirigeants africains sur l’un des aspects qui me révolte le plus dans notre culture régionale, je parlerais des mariages forcés et précoces qui maintiennent les jeunes filles dans des conditions de pauvreté et d’impuissance, de leurs droits à l’enfance et à l’éducation volés, de génération en génération… Au Sénégal aussi hélas.

Soyons réalistes et allons droit au but. Je pense qu’il ne faut plus se marier juste pour se marier et pour avoir le statut d’épouse. Combien de rêves de petites filles sont anéantis par des mariages précoces et arrangés. Les mariages précoces, une forme de détournement de mineures, sont des violences faites aux filles en pleine puberté. Selon certaines croyances populaires, les filles mariées ont atteint l’âge adulte et n’ont donc plus besoin d’aller à l’école, la première conséquence de leur mariage est généralement leur déscolarisation. Les mariages précoces cantonnent ainsi les filles dans leur statut inférieur à l’homme et ne leur permettent pas de sortir de la pauvreté. Il s’agit en fait d’un énorme potentiel perdu pour le développement du pays.

Le Code de la famille est donc a réviser à cet effet et les jeunes filles doivent être informées que nombre de femmes au Sénégal et dans toute l’Afrique sont de brillantes entrepreneuses avec des visions prospectives qui dépassent celles des hommes.

Qu’on se le dise, qu’elles soient chefs d’entreprises, médecins, pilotes, conductrices, mécaniciennes, ministres et que sais-je encore, elles ne sont nullement dépaysées dans les milieux dominés par les hommes. D’ailleurs, de plus en plus de femmes s’orientent vers les matières scientifiques et notamment le BAC scientifique.

Qu’on le sache, qu’elles soient agricultrices, infirmières, commerçantes ou qu’elles transforment les produits de la pêche, elles créent partout la surprise, l’admiration et le respect après quelques minutes de pratique au travail.

Qu’on l’accepte, plus aucun métier au Sénégal n’est une chasse gardée pour les hommes. Alors pourquoi rester muselées, transparentes, réduites au silence ?

Je tiens quand même à célébrer la Journée internationale des droits des femmes , car nous ne sommes pas ici dans le folklore de la Saint Valentin. C’est une journée dédiée aux réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes. Et Dieu sait qu’au Sénégal, il y a de plus en plus de femmes leaders, entrepreneures et militantes, des influenceuses sénégalaises qui passent à l’acte et libèrent la parole des femmes.

En 2020, par exemple, elles ont pu obtenir la loi criminalisant le viol au Sénégal. Alors oui, célébrons le leadership féminin et disons bravo à toutes les femmes pour leur engagement. Elles appellent à la préservation de la paix et elles sont les piliers de nos sociétés, l’équilibre de la justice sociale.

Dans notre culture, l’homme a toujours symbolisé, depuis l’indépendance, le pouvoir et la domination. La preuve en est qu’il a toujours occupé majoritairement l’espace du pouvoir. On pourrait aller bien plus loin quant aux accusations susceptibles d’être portées aux hommes, à leur cruauté et aux conséquences de leur brutalité dans le monde entier.

C’est pourquoi je dis, ne vous pressez pas les filles, pensez à vous, à votre bien-être et au rôle social que vous voulez occuper dans ce monde et pas seulement dans votre foyer.

Mais bien sûr si vous êtes certaine d’avoir trouver la bonne personne et que vous êtes en phase sur votre façon de concevoir l’avenir à deux, alors il n’est jamais trop tôt pour être heureux !

Bonne fête à toutes les femmes sur la planète !

Oumou Wane