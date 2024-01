Une célèbre chanteur nigerian abattu aux États-Unis

Le chanteur nigérian Osazuwa Agbonayinma, connu sous le nom de Zuwa et faisant partie du duo connu sous le nom de Roze, a été tué par balle aux États-Unis d’Amérique.

Bien que les détails sur les circonstances de sa mort soient encore flous, son père et ancien législateur nigérian Ehiozuwa Agbonayinma a confirmé à Entertainment News sur Channels Television que son défunt fils chanteur, également titulaire d’une maîtrise en architecture, avait été tué par une balle dans la nuque.

Le regretté chanteur a formé le duo Roze avec son frère Eghosa et a sorti quelques chansons, dont « Ileke », en 2020.

Que sait-on du défunt chanteur?

Le défunt artiste né à Lagos a formé le duo Roze avec son frère Eghosa et a sorti quelques chansons, dont « Ileke » en 2020. Leur père les a signés sur sa plateforme de divertissement, U & I Music, où ils ont sorti leur tube « A Whole Night ». en janvier 2018. Ils sont apparus pour la première fois en 2014 alors qu’ils travaillaient sur un projet test intitulé « Time to Party », qui n’a jamais été publié. Cependant, ils sont réapparus plus tard en 2016, étant présentés au producteur Mekoyo.

Le clip de « The Whole Night » a été réalisé par Clarence Peters.

Le chanteur, titulaire d’une maîtrise en architecture, a déménagé très jeune aux États-Unis avec sa famille.

