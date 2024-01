Puissances militaires d’Afrique : le top 15…Le Sénégal et la Côte d’Ivoire

L’Egypte, l’Algérie et l’Afrique du Sud, sont, dans l’ordre, les puissances militaires les plus importantes en Afrique, selon le Global Fire Power index 2024 qui vient de paraître. Ils sont talonnés dans le top cinq par le Nigeria et l’Ethiopie. Le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Mali sont absents du top 15.

L’Egypte reste la première puissance militaire africaine, selon l’édition 2024 du classement des armées dans le monde, publiée par le site américain spécialisé dans la défense Global Fire Power (GFP). Le pays des pharaons n’a pas bougé de cette place depuis qu’il l’a prise il y a plusieurs années.

Voici les 15 puissances militaires d’Afrique

Égypte (15e rang mondial), Algérie (26e rang mondial), Afrique du Sud (33e), Nigeria (39e), Éthiopie (49e), Angola (55e), Maroc (61e), RDC (73e), Tunisie (74e), Soudan (76e), Libye (79e), Kenya (89e), Mozambique (92e), Tchad (93e), Zambie (97e).

Source AC