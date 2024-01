Voici les cinq armées les plus puissantes du monde (classement)

Selon le site américain Global Firepower, les États-Unis disposent de l’armée la plus puissante du monde. Malgré ses déboires militaires en Ukraine, la Russie reste en deuxième position, devant la Chine.

Chaque année, le site Global Firepower (GFP) dévoile l’un des classements les plus attendus dans le domaine de la défense : celui des armées les plus puissantes du monde. Les positions bougent à la marge. En 2023, le podium reste inchangé : les États-Unis, la Russie et la Chine, comme l’a rapporté Business Insider. Derrière, l’Inde et le Royaume-Uni conservent un rang très honorable.

Comme le rappelait Libération en juillet dernier, ce classement ne fait pas consensus auprès des experts en matière de défense. Pourtant, la cinquantaine de critères semble immuable. La plateforme intègre des variables aussi diverses que le montant de la dette extérieure, la consommation de charbon ou encore le nombre de tanks et de frégates.

Cette multiplicité des critères favorise les puissances économiques mondiales, au premier rang desquelles les États-Unis. Voici les cinq armées les plus puissantes, selon Global Firepower.

les États-Unis

Aussi bien quantitativement que qualitativement, Washington présente une force de frappe inégalée. Selon Global Firepower, la défense américaine dispose d’un arsenal technologique « impressionnant », qui est le résultat d’investissements colossaux.

En 2023, le Pentagone disposait d’un budget de 750 milliards de dollars, soit plus du triple de celui de la Chine, son principal ennemi. Les États-Unis restent le principal allié de l’Ukraine.

la Russie

C’est l’une des interrogations soulevées par ce classement. Comment expliquer que la Russie présente la deuxième armée la plus puissante du monde, en dépit de ses difficultés en Ukraine ? Le site GFP reconnaît « les limites » de Moscou depuis l’offensive menée en février 2022, mais rappelle ses importantes capacités militaires.

La Russie est notamment dotée de 4100 avions militaires, agrémentés d’une flotte de navires conséquente. En revanche, ses ressources humaines diminuent. Des centaines de milliers de soldats ont été tués ou blessés en Ukraine.

la Chine

Voici le probable « futur principal adversaire militaire des États-Unis », selon GFP. Classée première nation concernant la main d’œuvre disponible et pour la force de sa flotte navale, la Chine monte en puissance. Les investissements militaires n’ont jamais été aussi élevés qu’en 2023.

Les capacités terrestres et aériennes ont été consolidées. Reste à déterminer les desseins chinois dans plusieurs zones critiques, comme Taïwan. Les Occidentaux estiment que la petite île pourrait être une cible pour l’armée chinoise.

l’Inde

Le pays le plus peuplé du monde peut se targuer d’être la deuxième nation la plus pourvue en soldats potentiels. Près de la moitié de la population, soit 653 millions de personnes, peut être mobilisée en cas de conflit. Seule la Chine fait mieux.

L’Inde n’hésite pas à renforcer ses équipements militaires : 26 Rafale et 3 sous-marins achetés à la France l’été dernier. L’objectif est simple. Il s’agit de dominer l’Asie. Ce qui courrouce Pékin. Les deux pays se disputent des frontières communes.

Le Royaume-Uni

La Couronne fait de la résistance face aux pays émergents, comme le Pakistan. Sa principale force repose sur une flotte maritime composée de plusieurs porte-avions. En outre, elle dispose de l’arme nucléaire. Si certains pointent son arrimage aux positions américaines, Londres reste un acteur clé de la défense mondiale. Depuis le début de la guerre en Ukraine, elle est la deuxième puissance la plus généreuse en faveur de Kiev.

