Accident Koungheul : Mimi Touré s’incline devant la mémoire des disparus

Suite à l’accident qui s’est passé, jeudi, à Koungheul et occasionnant plusieurs morts et blessés, Aminata Touré a réagi sur sa page Facebook. « La route a encore fait de nombreuses victimes non loin de Koungheul. J’adresse mes condoléances attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. », a-t-elle écrit.

D’après l’ancienne première ministre, une révolution routière est une nécessité pour la sécurité routière afin d’atténuer les cas d’accidents de la circulation. « Vivement une révolution routière pour le respect strict des normes routières et le changement de comportement de tous les acteurs du transport routier », a-t-elle conclu.